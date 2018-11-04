В Египте могут ввести запрет на ношение никаба в общественных местах

Власти Египта хотят запретить ношение в общественных местах никаба — полностью закрывающей лицо черной вуали. Как сообщило в воскресенье издание Egypt Independent, с соответствующим законопроектом выступила депутат парламента страны Хеда Агами.

Парламентарий предлагает штрафовать тех, кто на публике закрывает полностью лицо: на первый раз штраф может составить 1000 египетских фунтов ($56), в случае повторного нарушения штраф увеличивается вдвое. Таким образом египетские депутаты хотят последовать примеру Алжира, где аналогичный закон был принят месяц назад.

По словам Агами, «алжирский опыт достоин подражания, учитывая, что ношение никаба не просто «изменило национальную идентичность Египта, но в последнее время с этим атрибутом связано немало проблем, в том числе и в сфере безопасности».

Коллегу поддержала член Национального совета по делам женщин, журналист и публицист Нашва аль-Хуфи. «Никаб не имеет отношения к религии и не является нарушением личной свободы, но представляет собой угрозу для общества и национальной безопасности, так как нередко используется террористическими и преступными элементами для совершения своих деяний, — сказала она. — Тот, кто хочет носить никаб, пусть сидит дома и не выходит на улицу».

Согласно законопроекту, под общественными местами подразумеваются больницы, образовательные учреждения, кинотеатры, библиотеки, музеи, правительственные здания, аэропорты, общественный транспорт, детские сады.

Для Египта никаб не является традиционным элементом одежды. В основном, мусульманки покрывают голову платком-хиджабом, закрывают также шею и руки. Христианки ходят с непокрытыми головами. Черные до пят платья-абаи и никабы получили большое распространение после прихода к власти исламистов в 2012 году, однако после свержения «Братьев-мусульман» их количество значительно убавилось, хотя и поныне на улицах страны можно встретить женщин в никабах, причем зачастую под ними скрываются иностранки — выходцы из Ирака, стран Персидского залива, а также России.