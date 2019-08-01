Украинские саперы приступили к разминированию возле КПП «Станица Луганская»

Украинские саперы приступили к разминированию территории возле КПП «Станица Луганская» на Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

«Сегодня с утра саперы Госслужбы по ЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ «Станица Луганская», — говорится в сообщении администрации в Facebook.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска «Станица Луганская». Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП «Станица Луганская». В среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской начнутся с 1 августа.