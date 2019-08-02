Двух чиновников задержали за взятку в 1,5 миллиона долларов

Правоохранители задержали на взятках в размере почти $1,5 млн гендиректора «Института охраны почв Украины» и руководителя предприятия «Головинский карьер».

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева», — говорится в сообщении силовиков.

Установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общественности предоставили пакет документов в госучреждения.

«Чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. $1,3 млн взятки необходимо предоставить руководителю «Институт охраны почв Украины» и $200 тыс. — директору «Головинский карьер», — сказано в сообщении.

Как отмечается, руководитель ГП «Головинский карьер», который также является председателем ликвидационной комиссии, должен был посодействовать в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ «Институт охраны почв Украины» — в беспрепятственной его приватизации.

В настоящее время решается вопрос о вручении подозрений.