Двух чиновников задержали за взятку в 1,5 миллиона долларов

Правоохранители задержали на взятках в размере почти $1,5 млн гендиректора «Института охраны почв Украины» и руководителя предприятия «Головинский карьер».
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева», — говорится в сообщении силовиков.
Установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общественности предоставили пакет документов в госучреждения.
«Чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. $1,3 млн взятки необходимо предоставить руководителю «Институт охраны почв Украины» и $200 тыс. — директору «Головинский карьер», — сказано в сообщении.
Как отмечается, руководитель ГП «Головинский карьер», который также является председателем ликвидационной комиссии, должен был посодействовать в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ «Институт охраны почв Украины» — в беспрепятственной его приватизации.
В настоящее время решается вопрос о вручении подозрений.
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