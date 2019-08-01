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Агрокомплекс в Сумской области «законно» сбрасывает куриный помет посреди поля

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Агрокомплекс в Сумской области «законно» сбрасывает куриный помет посреди поля

Птицеводческий комплекс в селе Косовщина Сумской области под открытым небом организовал изготовление удобрений из куриного помета. От такого «соседства» не в восторге ни местные жители, ни экологи. Об этом сообщает Bihus.Info.

Речь идет о комплексе «Авис-Украина». Он позиционирует себя как один из лидеров по производству куриного яйца. Но обратная сторона производства — очистные сооружения. В ямы свозят куриный помет и другие «побочные продукты», из которых потом делают удобрения. Черная куча посреди поля кукурузы — это и есть уже, якобы, готовое удобрение. На предприятии считают, что все это законно. Нарушений не видят и в Госпотребслужбе. Между тем, в Государственной экологической инспекции говорят, что продукты жизнедеятельности животных имеют высокое содержание аммиака и других вредных веществ, которые, в свою очередь, могут вредить окружающей среде. В исследовании сказано, что рядом с очистными сооружениями уже засыхают деревья.

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При этом, все, что здесь происходит — вполне законно. С 2015 года куриный помет и другие отходы фермы считаются не отходами, а «побочными продуктами производства». И под законодательство, регулирующее правила обращения с отходами, они не подпадают. В 2015 году приняли новый закон, где были прописаны статьи по обращению с отходами. В редакции 2015 года было сказано, что побочные продукты должны быть переработаны на органические удобрения после обязательного переработки путем стерилизации под давлением. Но в 2016 в закон внесли поправки. Наибольшие изменения претерпела статья 15, регламентирующая обращение с отходами. Теперь стерилизацию можно не делать. Одним из авторов поправок является нардеп Александр Бакуменко — близкий друг Юрия Косюка — одного из самых богатых украинцев и владельца «Мироновского хлебопродукта», выпускающего курятину под брендом «Наша Ряба».

экология, отходы, Авис-Украина
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