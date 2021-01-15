Против одного из нардепов возбудили уголовное дело за «кнопкодавство»

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело против народного депутата Андрея Иванчука за «кнопкодавство». Досудебное расследование по данному делу будет осуществлять Государственное бюро расследований.
Об этом сообщает движение «Чесно».
Против Иванчука возбуждено дело по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины (осуществление народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого народного депутата).
Ему грозит штраф от 51 до 85 тысяч гривен.
Напомним, в ноябре народного депутата из группы «Доверие» Андрея Иванчука уличили в «кнопкодавстве». Он голосовал на местах, закрепленные за ним и Олегом Синюткой из «Европейской солидарности».
Отметим, что закон о наказании народных депутатов за «кнопкодавство» вступил в силу 16 января 2020 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016