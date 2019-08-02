Трамп может принять предложение об участии в переговорах по Донбассу

Спецпредставитель США по переговорам по Украине Курт Волкер не исключил возможность, что президент США Дональд Трамп примет предложение об участии в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, если РФ будет настроена прекратить конфликт.

«Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи», — сказал Волкер в интервью изданию «Тиждень.ua», опубликованном в пятницу.

В то же время, дипломат выразил сомнение, что сторонам переговоров удалось бы на долгое время поддерживать «высшую степень вовлечения», как это происходит в рамках «нормандской четверки» — уровень президента или Госсекретаря.

При этом спецпредставитель США также выступил за прямой контакт президентов Украины и РФ. «Установление непосредственного контакта между президентами Украины и России, между их представителями, чтобы договориться о дальнейшем развитии событий — это верный способ добиться положительного результата», — уверен Волкер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран «нормандского формата» в Минске, где проходят заседания трехсторонней контактной группы.

«Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон», — сказал он в своем обращении.