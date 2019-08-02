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Возле моста в Станице Луганской нашли уже более 30 мин

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Возле моста в Станице Луганской нашли уже более 30 мин

По состоянию на пятницу, 2 августа, пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по ЧС, которые проводят разминирование прилегающей к поврежденному мосту через р.Северский Донец в Станице Луганской (Луганская обл.) нашли 31 мину, сообщает МВД Украины.

«ГСЧС проводит разминирование в Станице Луганской: у моста нашли 31 мину. В период с 1 по 10 августа 2019г подразделения ГСЧС будут осуществлять разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон», — говорится в сообщении, обнародованном в пятницу днем на странице МВД в Фейсбук.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

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1 августа Станично-Луганская районная государственная администрация сообщила о начале разминирования саперами ГСЧС Украины территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ «Станица Луганская».

Донбасс, Станица Луганская
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Пятница, 2 августа 2019
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