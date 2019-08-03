Пересчет голосов на округе во Львовской области не изменил победителя, - депутат

Кандидат от партии «Европейская солидарность» Михаил Бондарь остался победителем на округе № 119 во Львовской области после пересчета голосов, сообщил народный депутат Верховной Рады VIII созыва Николай Княжицкий.

«Пересчет при наблюдателях показал соответствие предварительным результатам.... Зачем было принимать два абсурдных решения двух судов непонятно», — написал Княжицкий в Фейсбук.

Как сообщалось, по данным ЦИК, в округе № 119 победил кандидат от партии «Европейская солидарность» Михаил Бондар, представлявший округ в VIII созыве парламента. Он опередил своего главного конкурента Ореста Кавецкого (партия «Слуга народа») на 140 голосов.

Журналист Антон Борковский также сообщил, что «пересчет подтвердил победу Михаила Бондаря и совпал с предварительными результатами».

По его словам, кандидат от «Слуги народа» Орест Кавецкий поздравил Бондаря, после чего покинул зал ОИК.