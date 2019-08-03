Стефанчука планируют на пост первого вице-спикера Рады

Партия «Слуга народа» предложит на пост первого заместителя Верховной Рады представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука, сообщил председатель партии Дмитрий Разумков.

«Партия „Слуга народ“ на должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Алексеевича Стефанчука», — сказал Разумков в Трускавце а субботу, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина» о кандидатуре на должность первого вице-спикера.

По словам Разумкова, помимо претендентов на должности в президиуме парламента, у «Слуги народа» есть некоторые кадровые предложения по руководству комитетами Верховной Рады.