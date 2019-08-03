В Москве снова задержания на акции оппозиции

В центре Москвы полиция начала задерживать участников очередной несанкционированной акции в продержку оппозиционных кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму. Как сообщают российские СМИ, в первую очередь полиция задерживает людей с агитацией, выкрикивающих лозунги, снимающих фото и видео. К 15.00 правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о задержании полицией не менее 89 человек.

Полиция на Пушкинской площади через мегафон призывает не нарушать общественный порядок и бережно отнестись к работающим на акции силовикам. «Среди них большая часть военнослужащих срочной службы — это ваши сыновья», — объявляют сотрудники полиции.

До начала акции, на Рождественском бульваре задержали незарегистрированного кандидата Любовь Соболь, которая вышла из своего избирательного штаба. Ей вменяют нарушение установленного порядка организации либо проведения акции, сообщал телеканал «Дождь».

Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице РФ с середины июля. Несогласованная протестная акция, которая состоялась в субботу 27 июля, завершилась задержанием более 1 тыс. человек.