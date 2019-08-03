ЦИК не смогла получить все документы с четырех участковых комиссий округа №50

Уполномоченные представители Центральной избирательной комиссии получили пакеты с избирательными документам участковых избирательных комиссий (УИК) одномандатного избирательного округа (ОИО) № 50 в Покровске (Донецкая область).

Как сообщила ЦИК на своей странице в Фейсбук, в пакетах избирательных документов участков № 141065, 140787, 140756 отсутствуют контрольные талоны, а в пакете документов УИК участка № 140773 — список избирателей.

Вместе с тем, в 10 пакетах избирательных документов участков № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 присутствует вся документация.

Составлен протокол о передаче документации, а также акты об отсутствии материалов.

«В настоящее время начинается процесс транспортировки избирательных документов в ЦИК», — отмечено в сообщении.

Как сообщалось, в субботу утром авиация МВД доставила представителей ЦИК в Покровск (избирательный округ № 50).

Накануне ЦИК установила бездействие окружной избирательной комиссии одномандатного избирательно округа № 50 по нетранспортировке в ЦИК протокола об итогах голосования с пометкой «Уточненный» и другой избирательной документации.

Окружная избирательная комиссия также не провела повторный подсчет голосов на избирательных участках 141065, 140756, 140787 этого округа во исполнение решений судов.

ЦИК определила, что полномочия ОИК № 50 по установлению итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 осуществляет Центральная избирательная комиссия.

В настоящее время на сайте ЦИК содержится информация о том, что кандидат в народные депутаты от партии «Оппозиционный блок» Руслан Требушкин получил 30,29% голосов избирателей, а самовыдвиженец Андрей Аксенов — 29,97%.