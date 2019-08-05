Австралийские ученые придумали революционный метод переработки отходов

Команда исследователей из австралийской Канберры изобрела революционный метод переработки части промышленных отходов. Как сообщает пресс-служба Австралийского национального университета (АНУ), на базе которого проводилась разработка нового метода, ученым удалось получить экологически чистые удобрения в качестве конечного продукта.
По словам научного руководителя группы, доктора Ли Алиссандратоса, новый метод позволяет собирать промышленные загрязнители (аммиак и углекислый газ) из воды и воздуха и получать из них принципиально новый продукт — экологически чистые и очень эффективные удобрения.
«Разработанный нами метод переработки промышленных отходов позволяет не только заботиться об окружающей среде, но и получать цитруллин — аминокислоту, входящую в состав волос млекопитающих и игл дикобраза. Она же является очень чистым и эффективным удобрением, позволяющим существенно повысить урожайность сельскохозяйственных культур без негативного влияния на экологию», — рассказал ученый. По его словам, никогда ранее цитруллин не рассматривался в качестве удобрения, хотя обладает огромным потенциалом.
Изобретенный в Австралии процесс изготовления цитруллина, по словам исследователей, удалось сделать эффективным с точки зрения экономики и обеспечить высокие экологические показатели, ведь сырье для получения удобрения можно получать, очищая водоемы и атмосферу планеты. «Сейчас правительства многих стран тратят колоссальные деньги на очистку вод от аммиака, который приводит к токсичному цветению водорослей и образованию закиси азота, которая является мощным парниковым газом. Также мы стараемся ограничить выбросы углекислого газа в атмосферу, чтобы снизить парниковый эффект и сдержать глобальное потепление. Мы нашли панацею от этих бед — наш метод позволит удалять эти загрязнители и превращать их во что-то полезное», — заключил ученый.
В настоящее время метод Алиссандратоса проходит экономическую экспертизу, которая оценит коммерческую составляющею проекта, после чего команда намерена приступить к масштабным испытаниям на территории всей Австралии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016