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Минздрав прекращает выдачу квот на продажу этилового спирта производителям настоек

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Минздрав прекращает выдачу квот на продажу этилового спирта производителям настоек

Министерство здравоохранения Украины подготовило проект постановления о прекращении выдачи квот на продажу этилового спирта производителям настоек, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook.

«Чтобы прекратить использование лекарств как доступного «алкоголя», Минздрав Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Уже готов соответствующий проект постановления. Производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков. А лекарства останутся лекарствами«,- написала она.

По словам Супрун, повышение акцизов на алкоголь предусматривается Национальным планом мероприятий по неинфекционным заболеваниям.

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«Постоянное повышение акцизов на алкоголь и табак (...) является составной защиты общественного здоровья. И такие шаги, в частности, предусматривает Национальный план мероприятий по неинфекционным заболеваниям, а также соглашение об ассоциации с ЕС. Продажа спирта регулируется и на фармацевтическом рынке также. Министерство здравоохранения Украины определяет квоты для производства различных лекарственных средств. И мы получаем запросы увеличить квоты для производителей настоек, которые позиционируют себя как лекарственные средства», — написала она.

Минздрав, спирт, Ульяна Супрун
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