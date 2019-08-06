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Центробанк КНР отверг обвинения США в манипулировании курсом юаня

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Центробанк КНР отверг обвинения США в манипулировании курсом юаня

Народный банк Китай опроверг обвинения Соединенных Штатов в валютных манипуляциях. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства.

«Китай сожалеет, что Министерство финансов США классифицирует КНР как валютного манипулятора. Это клеймо совершенно не соответствует установленным Минфином США критериям стран, осуществляющих манипуляции с обменным курсом», — говорится в заявлении центробанка.

В сообщении сказано, что действия США — «это своенравный односторонний и протекционистский акт, серьезно нарушающий международные нормы». «Это окажет серьезное влияние на глобальную экономику и финансовый сектор», — сказано в заявлении.

Как сообщалось в распространенном в понедельник пресс-релизе федерального казначейства США, ведомство причислило Китай к валютным манипуляторам. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения «созданных Китаем нечестных преимуществ».

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До этого в валютных манипуляциях Китай обвинил президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он утверждал, что подобные действия Китая наносят вред экономике США, в том числе препятствуют росту числа рабочих мест, а также влияют на снижение заработной платы американских рабочих.

Народный банк Китая в понедельник понизил курс юаня на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар. Во вторник обменный курс вновь опустился на 458 базисных пунктов до отметки 6,9683 за доллар.

США, Китай, юань
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