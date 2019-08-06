Центробанк КНР отверг обвинения США в манипулировании курсом юаня

Народный банк Китай опроверг обвинения Соединенных Штатов в валютных манипуляциях. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства.
«Китай сожалеет, что Министерство финансов США классифицирует КНР как валютного манипулятора. Это клеймо совершенно не соответствует установленным Минфином США критериям стран, осуществляющих манипуляции с обменным курсом», — говорится в заявлении центробанка.
В сообщении сказано, что действия США — «это своенравный односторонний и протекционистский акт, серьезно нарушающий международные нормы». «Это окажет серьезное влияние на глобальную экономику и финансовый сектор», — сказано в заявлении.
Как сообщалось в распространенном в понедельник пресс-релизе федерального казначейства США, ведомство причислило Китай к валютным манипуляторам. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения «созданных Китаем нечестных преимуществ».
До этого в валютных манипуляциях Китай обвинил президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он утверждал, что подобные действия Китая наносят вред экономике США, в том числе препятствуют росту числа рабочих мест, а также влияют на снижение заработной платы американских рабочих.
Народный банк Китая в понедельник понизил курс юаня на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар. Во вторник обменный курс вновь опустился на 458 базисных пунктов до отметки 6,9683 за доллар.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016