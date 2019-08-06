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После пересчета голосов на последнем непосчитанном избирательном округе победитель не изменился

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После пересчета голосов на последнем непосчитанном избирательном округе победитель не изменился

В Черниговском отделении Комитета избирателей Украины (КИУ) сообщают, что по итогам пересчета голосов избирателей на 33 из 216 избирательных участках округа № 210 с центром в Прилуках победитель голосования на внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу не изменился — им остался самовыдвиженец Сергей Коровченко.

«По результатам повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 210 признала победителем самовыдвиженца Сергея Коровченко», — говорится в сообщении, обнародованном на странице Черниговского отделения КИУ в соцсети Фейсбук.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета голосов избирателей в одномандатном избирательном округе № 210 победил баллотирующийся в парламент как самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,24% избирателей (16тыс. 541 голосов). При этом его ближайший конкурент — самовыдвиженец Борис Приходько, заручился поддержкой 21,11% избирателей (16тыс. 440 голосов).

Однако ОИК № 210 продолжительное время не могла завершить процедуру подсчета голосов и передать соответствующие протоколы в ЦИК, поскольку кандидат в нардепы Приходько заявил о фальсификациях и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей на более чем 30 участках.

Черниговский окружной административный суд удовлетворил требование Приходько и принял решение о пересчете голосов избирателей на более чем 30 участках округа № 210.

ОИК № 210 подала апелляционную жалобу на это решение, однако 2 августа глава окружкома, адвокат Оксана Соколовская заявила, что Шестой апелляционный админсуд намерен оставить в силе решение админсуда первой инстанции.

Тогда же она выразила убеждение, что такое «заведомо неправосудное решение» судей Шестого апелляционного админсуда «может препятствовать ЦИК оглашению результатов по округу 210» в установленный законодательством 15-дневный срок со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

Поздно вечером 5 августа ЦИК констатировала невозможность установления Комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019г в ОИО № 210 в отведенный для этого избирательным законодательством срок — не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

В пресс-службе ЦИК сообщили, что с целью обеспечения выполнения требований закона относительно установления результатов внеочередных выборов народных депутатов в ОИО № 210 Комиссия обязала указанную ОИК не позднее 16.00 6 августа завершить повторный подсчет голосов избирателей на 33 избирательных участках, о чем составить соответствующие протоколы и внести по его результатам изменения в установленные итоги голосования в округе.

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6 августа около 13.00 пресс-служба Центризбиркома сообщила, что Комиссия приняла протокол ОИК № 210 об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе с пометкой «Уточненный», который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов на 33 участках во исполнение решения суда.

Протокол ОИК № 210 стал последним из 199 привезенных окружными комиссиями в ЦИК оригиналов протоколов по итогам голосования на внеочередных выборах нардепов 21 июля.

досрочные выборы
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