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Из-за конфликта США и Китая богатейшие люди мира потеряли $117 миллиардов за один день

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Из-за конфликта США и Китая богатейшие люди мира потеряли $117 миллиардов за один день

500 самых богатых людей Земли потеряли 2,1% своего коллективного богатства лишь за понедельник. Причиной стало крупнейшее падение акций на рынке США в этом году.

21 участник индекса Bloomberg Billionaires Index потерял миллиард долларов или больше из-за того, как инвесторы отреагировали на обострение напряженности между США и Китаем. Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что основатель Amazon Джефф Безос понес наибольшие потери. Его богатство сократилось на 3,4 миллиарда долларов из-за падения акций его онлайн-платформы розничной торговли. Но он все равно остается самым богатым человеком в мире с состоянием в размере 110 миллиардов долларов.

Потери стали резким поворотом для самых богатых людей мира, которые до этого времени наблюдали стабильный рост.

Другие силы также вредили доходам миллионеров на протяжении последних недель. Элиты Гонконга страдают от девяти недель протестов, которые заблокировали финансовые узлы города, создав давление на экономический рост и обвалив цены на местные акции. Общее состояние 10 богатейших магнатов, которые получат доходы от компаний, торгующих акциями на бирже в Гонконге, обвалились на 19 миллиардов долларов с 23 июля.

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Однако, даже после потерь в понедельник, 500 человек индекса миллиардеров Bloomberg контролируют почти 5,4 триллиона долларов. А это на 11% больше, чем они имели по состоянию на первое января этого года.

торговая война, Bloomberg Billionaires Index
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Вторник, 6 августа 2019
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