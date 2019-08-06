Из-за конфликта США и Китая богатейшие люди мира потеряли $117 миллиардов за один день

500 самых богатых людей Земли потеряли 2,1% своего коллективного богатства лишь за понедельник. Причиной стало крупнейшее падение акций на рынке США в этом году.
21 участник индекса Bloomberg Billionaires Index потерял миллиард долларов или больше из-за того, как инвесторы отреагировали на обострение напряженности между США и Китаем. Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что основатель Amazon Джефф Безос понес наибольшие потери. Его богатство сократилось на 3,4 миллиарда долларов из-за падения акций его онлайн-платформы розничной торговли. Но он все равно остается самым богатым человеком в мире с состоянием в размере 110 миллиардов долларов.
Потери стали резким поворотом для самых богатых людей мира, которые до этого времени наблюдали стабильный рост.
Другие силы также вредили доходам миллионеров на протяжении последних недель. Элиты Гонконга страдают от девяти недель протестов, которые заблокировали финансовые узлы города, создав давление на экономический рост и обвалив цены на местные акции. Общее состояние 10 богатейших магнатов, которые получат доходы от компаний, торгующих акциями на бирже в Гонконге, обвалились на 19 миллиардов долларов с 23 июля.
Однако, даже после потерь в понедельник, 500 человек индекса миллиардеров Bloomberg контролируют почти 5,4 триллиона долларов. А это на 11% больше, чем они имели по состоянию на первое января этого года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016