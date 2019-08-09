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В Нацбанке готовы к открытию рынка земли

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В Нацбанке готовы к открытию рынка земли

Национальный банк Украины (НБУ) готов к открытию рынка земли сельскохозяйственного назначения, поскольку земля может стать дополнительным активом для предоставления залога по кредиту.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.

«Земля — это актив. Банковская система готова к работе с землей. Для банковской системы эта реформа станет хорошим шагом, поскольку появляется дополнительный актив, который может выступать как залог по кредиту», — цитирует издание Сологуба.

Он добавил, что нынешняя ситуация с земельной реформой похожа на «пример из учебника по макроэкономике».

«Этот рынок уже существует. Однако этот рынок остается в тени. Вот почему цены на землю искривлены. Реформа наведет порядок», — подчеркнул Сологуб.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсирует в этом году в Украине проведение земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.

По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.

НБУ, земля, рынок земли
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