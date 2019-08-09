«Роттердам+» позволил забыть о веерных отключениях электроэнергии и ручном ценообразовании, - Плачков

Введение формулы «Роттердам+» позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии и ручном регулировании цен на уголь. Об этом Украинским Новостям заявил Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

«После введения „Роттердам+“ мы забыли об угрозе веерных отключений, мы забыли об анализе количества угля на складах и т.д.», — заявил Плачков.

Комментируя факт задержания детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) директора ГП «Оператор рынка», бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова и сообщении о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам +», Плачков высказал уверенность, что расследование НАБУ в конечном итоге приведет к признанию формулы «Роттердам +» экономически обоснованной.

«В чем заключалась формула „Роттердам+“? Что уголь можно было покупать по цене, не выше цены, которая определяется на бирже в Роттердаме плюс доставка. И я уверен, что после проверки реальных цен, по каким покупался уголь, эта ситуация закроется. Потому что на самом деле никто не покупал, насколько у меня информация есть, уголь по той цене, которая определялась по формуле как максимально допустимая цена», — считает эксперт.

По мнению эксперта, введение формулы «Роттердам+» сделало ценообразование прозрачным, вместо существовавшего до этого ручного регулирования цен на уголь, что порождало много проблем, в том числе и дефицит угля.

«Это была абсолютная прозрачность. И ценообразование формировалось на рыночных условиях. Не министерство или НКРЭКУ определяло цену угля, что приводило к тому, что по той цене, которую определили, угля не было, компании не могли его покупать или покупали с убытком, или на складах его не было», — напомнил Плачков.

Он также отметил, что в «Роттердам+» была заложена методика импортного паритета, что позволило энергогенерирующим компаниям иметь выбор поставщика угля.

«Импортный паритет — это максимально допустимая цена. Это позволяло генерирующим компаниям маневрировать, позволяло оперативно закупать уголь, вписываясь в эту цену, и обеспечивать станции топливом. А электростанции обеспечивали электроэнергией энергосистему», — сообщил Плачков.

Эксперт полагает, что если бы формула «Роттердам+» в свое время не была введена, это привело бы к дефициту электроэнергии и ее отключениям, прежде всего, для промышленных потребителей.

3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление № 289, которым утвердила методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилась.