Первое заседание новой Рады пройдет 29 августа

Подготовительная депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва приняла решение о проведении такого заседания 29 августа.
«Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады 9-го созыва 29 августа», — сообщил возглавляющий эту группу избранный народным депутатом от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков на заседании в пятницу.
Представитель «Европейской солидарности» Артур Герасимов предлагал провести первое заседание 3 сентября, а Сергей Левочкин от «Оппозиционной платформы — За жизнь» выступал за 20 августа.
Разумков ставил на голосование все предложения в порядке их поступления.
Дату 29 августа поддержало большинство присутствующих.
«Пять человек воздержались. Решение принято. Торжественное заседание состоится 29 августа», — сказал Разумков.
Организационными вопросами подготовки торжественного заседания будут заниматься две подгруппы (11 человек и 6 человек). Решение же будут принимать на общем собрании подготовительной группы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016