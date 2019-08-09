Первое заседание новой Рады пройдет 29 августа

Подготовительная депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва приняла решение о проведении такого заседания 29 августа.

«Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады 9-го созыва 29 августа», — сообщил возглавляющий эту группу избранный народным депутатом от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков на заседании в пятницу.

Представитель «Европейской солидарности» Артур Герасимов предлагал провести первое заседание 3 сентября, а Сергей Левочкин от «Оппозиционной платформы — За жизнь» выступал за 20 августа.

Разумков ставил на голосование все предложения в порядке их поступления.

Дату 29 августа поддержало большинство присутствующих.

«Пять человек воздержались. Решение принято. Торжественное заседание состоится 29 августа», — сказал Разумков.

Организационными вопросами подготовки торжественного заседания будут заниматься две подгруппы (11 человек и 6 человек). Решение же будут принимать на общем собрании подготовительной группы.