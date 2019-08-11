Железная руда подешевела за неделю почти на 15%

Сингапурские фьючерсы на железную руду завершили рабочую неделю 14%-ным падением, опустившись ниже отметки в 90 долларов за тонну.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает «Интерфакс-Украина».

Спотовые контракты подешевели до минимального показателя с апреля этого года.

Катализаторами мирового падения цен на железорудное сырье является сразу целый ряд факторов, среди которых замедление спроса в Китае, торговые войны и восстановление складских запасов в первой половине 2019 года, передает агентство Bloomberg.

В Сингапуре в пятницу железная руда подешевела на 2,7%, до 88,23 доллара за тонну.

Фьючерсы на Даляньской сырьевой бирже упали в цене на 3,3%, до 639 юаней за тонну. Их недельное падение составило при этом 12%.