Железная руда подешевела за неделю почти на 15%

Сингапурские фьючерсы на железную руду завершили рабочую неделю 14%-ным падением, опустившись ниже отметки в 90 долларов за тонну.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает «Интерфакс-Украина».
Спотовые контракты подешевели до минимального показателя с апреля этого года.
Катализаторами мирового падения цен на железорудное сырье является сразу целый ряд факторов, среди которых замедление спроса в Китае, торговые войны и восстановление складских запасов в первой половине 2019 года, передает агентство Bloomberg.
В Сингапуре в пятницу железная руда подешевела на 2,7%, до 88,23 доллара за тонну.
Фьючерсы на Даляньской сырьевой бирже упали в цене на 3,3%, до 639 юаней за тонну. Их недельное падение составило при этом 12%.
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