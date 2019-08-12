Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты 17 банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на торги мегапул из активов неплатежеспособных банков по стартовой цене 409,80 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Торги назначили на 12 сентября.
Отмечается, что мегапул включает в себя активы, которые выставлялись на продажу в составе 1-1,5-миллиардных пулов, и которые не выкуплены. Каждый актив был проторгован от 2 до 23 раз. Просрочка по всем кредитам в среднем более 3 лет.
«У многих активов существуют проблемы с залогом. Около 15% кредитов — беззалоговые, существенная часть кредитов потеряли обеспечение позже в процедуре взыскания долгов, контролируемого банкротства должников, из-за схемных операций с ценными бумагами, фиктивным залогом или иным способом, немало активов — обремененные уголовными производствами», — говорится в сообщении.
Пул сформировали по календарному подходу.
В его состав входят права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторская задолженность и недвижимость, в частности, здание спортивного клуба, боулинга с баром и основными средствами в виде оборудования, общей площадью 2319,6 кв.м., которое находится в городе Кременчуг.
В общем пул состоит из активов семнадцати неплатежеспособных банков, а именно: АО «Дельта Банк», АО «Банк «Финансы и Кредит», ПАО «ВБР», ПАО «Интеграл-банк», ПАО «ЭНЕРГОБАНК», ПАО «КБ «Надра» , ПАО «Кредитпромбанк», АО «ИМЭКСБАНК», ПАО «БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ», ПАО «Диамантбанк», ПАО «Платинум Банк», ПАО «ПРОФИН БАНК», ПАО «Радикал Банк», ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК», ПАО «ФИДОБАНК», ПАО «Банк «Киевская Русь» и ПАО «Родовид Банк».
Торги пройдут по голландской модели аукциона.
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