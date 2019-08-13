В Украине ожидают рекордный урожай зерновых и масличных культур

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) повысила прогноз урожая зерновых и масличных в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 — июнь 2020) с 94,7 млн тонн до 95,1 млн тонн, сообщила пресс-служба ассоциации.

«В августовском прогнозе по сравнению с майским этого года УЗА предусматривает установление нового рекорда: рост производства зерновых и масличных с 94,7 млн тонн до 95,1 млн тонн и их экспорта с 56,9 млн тонн до 58,1 млн тонн», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что изменения в прогнозе касаются всех зерновых культур.

В частности, урожай пшеницы может сократиться до 27,7 млн тонн против прогнозированных в мае 28,9 млн тонн, тогда как экспорт этой культуры может составить 21 млн тонн против прогнозированных ранее 20 млн тонн. Кроме того, урожай ячменя может увеличиться до 8,6 млн тонн против прогнозированных ранее 8,4 млн тонн, а экспорт — сократиться до 4,7 млн тонн.

В пресс-службе отметили, что наиболее оптимистичными являются ожидания урожая и экспорта кукурузы, которые, по прогнозам УЗА, могут достигнуть соответственно 34,% млн тонн и 27 млн тонн.

Напоним, ранее глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев прогнозировал, что урожай зерновых и масличных в 2019-2020 маркетинговом году может увеличиться на 2,2% — до 94 млн тонн. По данным Минагропрода, урожай зерновых в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.