В РФ могут наградить пилотов севшего в поле Airbus

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с пассажирским самолетом «Уральских авиалиний» Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, передает РБК.
«Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, и поздравим героев-летчиков, которые посадили самолет», — заявил Песков.
По словам представителя Кремля, о причинах аварийной посадки можно говорить только после расследования. «Это авиапроисшествие будет разбираться и расследоваться, наверняка это будет весьма оперативно», — отметил он.
«Решение о награждении принимает президент. После того как будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности, в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, они будут награждены», — добавил Песков.
Самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Через несколько минут после взлета он вынужденно сел в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья. Как сообщили в «Уральских авиалиниях», Airbus столкнулся со стаей чаек и у него произошел отказ силовых установок.
Авиакомпания оценила действия членов экипажа как профессиональные, хотя за медицинской помощью обратилось 55 человек, в том числе 17 детей.
По факту происшествия в России возбуждено дело. Уцелевшие «черные ящики» самолета передадут в Международный авиационный комитет.
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