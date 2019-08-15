В РФ могут наградить пилотов севшего в поле Airbus

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с пассажирским самолетом «Уральских авиалиний» Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, передает РБК.

«Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, и поздравим героев-летчиков, которые посадили самолет», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, о причинах аварийной посадки можно говорить только после расследования. «Это авиапроисшествие будет разбираться и расследоваться, наверняка это будет весьма оперативно», — отметил он.

«Решение о награждении принимает президент. После того как будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности, в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, они будут награждены», — добавил Песков.

Самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Через несколько минут после взлета он вынужденно сел в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья. Как сообщили в «Уральских авиалиниях», Airbus столкнулся со стаей чаек и у него произошел отказ силовых установок.

Авиакомпания оценила действия членов экипажа как профессиональные, хотя за медицинской помощью обратилось 55 человек, в том числе 17 детей.

По факту происшествия в России возбуждено дело. Уцелевшие «черные ящики» самолета передадут в Международный авиационный комитет.