Нацбанк хочет запретить ФОПам тратить деньги со счета на личные нужды

Национальный банк предлагает запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными нуждами.

Такая норма содержится в проекте постановления НБУ, который вносит изменения в «Инструкцию об открытии и закрытии счетов клиентов банков», сообщает Экономическая правда.

Если постановление будет принято, инструкцию дополнят таким абзацем:

«Запрещается использовать текущие счета физлиц-предпринимателей, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью для совершения операций, связанных с личными нуждами».

Как сообщают профильные издания, остается неясным, как будет контролироваться использование средств.

Но запрет может касаться и снятия денег в банкомате или банке: последний может потребовать от ФОПа документы, на основании которых совершается наличный расчет (например, договор поставки или закупочный акт).

Неясно также, как эта норма будет работать, учитывая право свободно распоряжаться своей прибылью после уплаты налогов, предусмотренного ст. 44 Хозяйственного кодекса Украины.

Проект постановления проходит стадию общественного обсуждения. Замечания и предложения к нему можно высылать до 12 сентября.