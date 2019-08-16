НАБУ объявило в розыск экс-главу НКРЭКУ

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, подозреваемого в причастности к нанесению 18,86 миллиардов гривен убытков от внедрения формулы «Роттердам+».

Об этом сообщает «Слово и дело» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Вовка вызвали на допрос в НАБУ 14 августа, однако он не явился, поэтому его объявили в розыск.

По словам собеседников издания, на вызов не явился начальник отдела управления энергорынка Нацкомиссии Владимир Бутовский, которого тоже объявили в розыск.

Напомним, что 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу «Роттердам+».

Два сотрудника ДТЭК прервали свои отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ. В компании ДТЭК отметили порядочность и профессионализме своих сотрудников и заявили, что предоставят им полную правовую поддержку для защиты их прав, чести и деловой репутации.