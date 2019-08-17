Экспертиза не подтвердила слухи об убийстве миллиардера Эпштейна

Судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна стало самоубийство. Об этом сообщает Associated Press.

Как указывает Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с отчетом судмедэкспертов, вскрытие было проведено еще в прошлое воскресенье, однако публикация отчета была отложена в ожидании получения дополнительной информации.

Накануне источники The Washington Post сообщили, что во время вскрытия тела эксперты обнаружили множественные переломы шеи, в том числе перелом подъязычной кости.

О смерти 66-летнего Эпштейна стало известно 10 августа. Сообщалось, что он покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена.

Эпштейна задержали в начале июля, позднее ему предъявили обвинения в секс-торговле несовершеннолетними. В 2008 году миллиардер признал себя виновным в склонении лиц младше 18 лет к занятию проституцией. Эпштейн заключил сделку со следствием, и его приговорили к 13 месяцам тюрьмы и обязали выплатить компенсации.

После смерти Эпштейна женщины, обвинившие финансиста в секс-торговле несовершеннолетними, заявили, что будут добиваться получения компенсации из его имущества.