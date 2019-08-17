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У Зеленского уверяют, что не свозят принудительно бюджетников на празднование Дня Независимости

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У Зеленского уверяют, что не свозят принудительно бюджетников на празднование Дня Независимости

Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины 24 августа является добровольным, заявляют в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности», — говорится в разъяснении ОП об участии в официальных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины, опубликованном в его Telegram-канале в субботу.

В Офисе президента пояснили, что соответствующее распоряжение ОП по формированию делегаций в регионах направлено на оказание помощи тем, кто хочет присоединиться к торжествам.

«Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева», — отметили в ОП.

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В Офисе президента напомнили, что в 2019 году будет положено начало новой традиции празднования Дня Независимости. «В праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и представители других профессий, которые являются гордостью нашей нации и творят ее будущее», — указали в ОП.

День независимости, Офис президента
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