ЦИК зарегистрировала пока только 238 народных депутатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 93 народных депутата, избранных на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. Всего зарегистрированы 238 народных депутатов.

Об этом информируют на странице ЦИК в Facebook.

“По состоянию на 19 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 238 народных депутатов Украины: 119 – избранных в ОМИО и 119 – избранных в ОИО”,- говорится в сообщении.

В частности сообщается, что на заседании в понедельник согласно Конституции Украины, закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" и на основании протокола ЦИК о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Комиссия зарегистрировала 47 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Также отмечается, что ЦИК зарегистрировала еще 46 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатных избирательных округах.