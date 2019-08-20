Главы крупнейших компаний США больше не будут считать прибыль главной целью

Руководители 181 компании из США утвердили обновленное заявление о корпоративных целях, если раньше в его основе значилась максимизация прибыли акционеров, то теперь говорится о работе на благо всех американцев, говорится в сообщении Business Roundtable Group, основанной в 1972 группы из гендиректоров крупнейших американских компаний.
Успех американской экономики был во многом обеспечен за счет бизнеса, однако многие американцы продолжают испытывать трудности, а тяжелая работа не всегда вознаграждается, пишут главы компаний. Если компании не замечают, что успех системы зависит от инклюзивного продолжительного роста, у многих возникнут вопросы о роли крупных работодателей в обществе, говорится в заявлении.
Авторы заявление отметили, что «принципы корпоративного управления» публиковались с 1978 года и во всех версиях документа, начиная с 1997 года говорилось, что корпорации существуют в первую очередь чтобы служить их акционерам. Однако, это утверждение не соответствует тому, как видят ситуацию подписавшие обновленный документ главы компаний.
Так, теперь помимо пункта о работе на благо интересов акционеров, в нем говорится о приверженности к созданию ценности для клиентов, инвестициям в сотрудников, честной и этичной работе с поставщиками, а также поддержке сообществ, в которых работают компании.
Новая версия документа точнее отражает их приверженность свободной рыночной экономике, которая обслуживает всех американцев. «Мы призываем ведущих инвесторов поддержать компании, которые создают долгосрочную ценность, инвестируя в своих сотрудников и сообщества», — сказано в сообщении.
«Американская мечта жива, но она исчерпывает себя. Крупные работодатели инвестируют в своих сотрудников и сообщества, потому что знают, что это единственный способ быть успешным в долгосрочной перспективе», — заявил глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон.
Под заявлением подписались в том числе главы Amazon, Apple, AT&T, Bank of America, Boeing, Coca-Cola, Comcast, Exxon Mobil, Ford, General Motors, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, а также Mastercard и другие.
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