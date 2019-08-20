Около 80 тысяч жителей Луганской области остались без воды

В Лисичанске Луганской области на объектах КП «Лисичанскводоканал» в результате задолженности отключили электроснабжение, около 80 тыс. жителей остались без воды, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключено объекты КП „Лисичанскводоканал“ в г.Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично м. Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов)», — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что при необходимости будет осуществляться подвоз воды.