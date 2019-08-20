Нацбанк отклонил кандидатуру главы набсовета Укрэксимбанка

Нацбанк по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям отказал в согласовании кандидатуры независимого директора, главы наблюдательного совета АО «Укрэксимбанк» Торстена Пауля.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Подчеркивается, что НБУ потребует замены его кандидатуры в соответствии с законом.
В то же время регулятор решил согласовать следующих лиц: Викторию Страховую (представителя государства от президента), Юрия Буца (представителя государства от Кабмина).
«Положительными являются также результаты тестирования и собеседования, проведенных с независимыми директорами — Еленой Гордиенко и Сергеем Коновцем. Окончательные решения по ним будут приняты после устранения отдельных замечаний к представленным документам.
Решение по остальным членам наблюдательного совета будут приняты после прохождения ими тестирования и собеседования», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Нацбанк по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета Ощадбанка.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016