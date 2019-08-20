Нацбанк отклонил кандидатуру главы набсовета Укрэксимбанка

Нацбанк по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям отказал в согласовании кандидатуры независимого директора, главы наблюдательного совета АО «Укрэксимбанк» Торстена Пауля.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Подчеркивается, что НБУ потребует замены его кандидатуры в соответствии с законом.

В то же время регулятор решил согласовать следующих лиц: Викторию Страховую (представителя государства от президента), Юрия Буца (представителя государства от Кабмина).

«Положительными являются также результаты тестирования и собеседования, проведенных с независимыми директорами — Еленой Гордиенко и Сергеем Коновцем. Окончательные решения по ним будут приняты после устранения отдельных замечаний к представленным документам.

Решение по остальным членам наблюдательного совета будут приняты после прохождения ими тестирования и собеседования», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Нацбанк по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета Ощадбанка.