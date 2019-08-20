У Зеленского придумали как защитить бизнес от рейдеров

В Украине планируют создать систему, которая позволит с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) предотвратить захват недвижимости или бизнеса.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет, который стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

«Уже в сентябре мы хотим запустить пилот, который позволит бизнесу легче защищаться... Мы хотим дать возможность любому бизнесу дополнять свой устав простым положением: регистрационные действия, связанные с этим бизнесом, должны сопровождаться дополнительным электронным документом, на которые наложены ЭЦП лиц, которые определит бизнес. Какой-то бизнес определит, что достаточно ЭЦП директора. Какой-то — ЭЦП отдельных или всех собственников. Каждый пусть решает сам», — отметил он.

Изменения в устав будут вносится, как и сейчас, через нотариусов. Но нововведение обяжет всех регистраторов перед проведением регистрационного действия проверять, нет ли у бизнеса, по которому планируется действие, этой дополнительной защиты. Если она есть, то требовать соответствующие ЭЦП.

«Таким образом, бизнес сможет реально защититься. Ведь кража или взлом ЭЦП — это намного более редкие кейсы, чем, условно, подкуп регистратора (это я знаю еще по банковскому опыту)», — отметил он.

Дубилет рассказал, что проект постараются запустить быстро, уже осенью.

«Во-первых, это будет пилот Минюста/Кабмина, а не изменение закона. Во-вторых, на первой стадии мы сделаем ИТ-часть без интеграции с основными реестрами и программными комплексами», — написал он.