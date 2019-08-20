Бывший глава НКРЭКУ объявлен в международный розыск

Бывший руководитель Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк, подозреваемый в деле «Роттердам+», объявлен в международный розыск, заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

«Учитывая то, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск», — сообщает во вторник вечером пресс-служба САП на странице в Фейсбук.

Отметим, что при этом ранее во вторник Соломенский райсуд Киева отказал в избрании для Вовка меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно).

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление № 289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле «стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину».

САП и НАБУ 8 августа 2019 года уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Вовка, экс-члена комиссии Владимира Евдокимова. Им вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

О подозрении также уведомлены сотрудники компании «ДТЭК»: генеральный директор «ДТЭК Сети» Иван Гелюх и советник директора «ДТЭК Востокэнерго» Борис Лисовой.

Сотрудники ДТЭК пришли на допрос. В то же время Вовк покинул страну. Он заявил, что не намерен возвращаться в Украину из-за подозрения в необъективности судебной и правоохранительной систем.