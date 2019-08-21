ЦИК уже зарегистрировала 321 депутата

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 83 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля.
Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.
«Согласно Конституции Украины, Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины“ и на основании протокола ЦИК о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Комиссия зарегистрировала 47 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе», — говорится в сообщении.
Также Центризбирком зарегистрировал 36 народных депутатов, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля в одномандатных избирательных округах.
Таким образом, по состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 — избранных по партийным спискам и 155 — избранных в ОИО.
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