В Донецке официально подняли российский триколор

Российский триколор поднят в Донецке в честь Дня государственного флага Российской Федерации.
«Сегодня утром на главной площади столицы республики в честь Дня государственного флага РФ водружен российский триколор — важнейший символ для народа Донбасса. Этот флаг для нас — символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией», — сказал «глава» непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин, которого цитируют российские СМИ.
Он заявил, что под флагом России «народ Донбасса» в 2014 году восстал против «киевского режима», и на протяжении многих лет под триколором шло в бой донбасское ополчение. В 2019 году началась выдача паспортов РФ жителям региона. «И это значит, что мы едины», — отметил Пушилин.
22 августа отмечается День Государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага».
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