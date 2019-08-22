Глава МИД ФРГ ожидает прогресс в мирном урегулировании на Донбассе в сентябре

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что перспективы мирного урегулирования на Донбассе могут появиться в сентябре — после того, как будет сформировано новое правительство Украины, а также он призвал Россию освободить украинских моряков.
Об этом Маас сказал по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве, информирует DW.
«Перспективы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины могут появиться в сентябре — после того, как будет сформировано новое правительство страны, заявил в среду, 21 августа, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас», — говорится в сообщении.
При этом Маас отметил, что для мирного урегулирования на Донбассе необходимы конструктивные шаги с обеих сторон. «Освобождение украинских моряков могло бы стать важным вкладом России в мирное урегулирование на Донбассе», — отметил немецкий дипломат.
В свою очередь, Лавров на вопрос журналистов, соответствует ли истине информация о том, что российские власти могут до конца августа освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, ответил, что нужна «кропотливая работа на результат». «Чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать правовые, технические, организационные аспекты», — заявил он.
На вопрос, продолжатся ли поставки газа через Украину после 2020 года, Лавров заявил, что Украина сама отказалась от покупки газа у России. При этом он назвал строительство газопровода «Северный поток-2» «чисто коммерческим проектом», который повысит энергетическую безопасность Европы и «не задуманный для того, чтобы нанести ущерб Украине». По словам Лаврова, в вопросе поставок газа через Украину после завершения строительства «Северного потока-2» есть конкретные решения, которые позволят снять обеспокоенность, если эту тему не будут пытаться политизировать.
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