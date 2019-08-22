Туск и Зеленский проведут переговоры по телефону

В четверг, 22 августа, запланированы телефонные переговоры президента Европейского совета Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент «Европейской правды» со ссылкой на дипломатический источник.

Политики пообщаются накануне саммита G7, который пройдет в выходные во французском городе Биарриц. Договоренность о телефонном разговоре Зеленского и Туска связана с тем, что во время саммита обсудят также ситуацию в Украине.

«Разговор планируется, должен состояться сегодня (в четверг)», — заверил собеседник издания.

Напомним, что на саммите в Биаррице лидеры «Группы семи» обсудят отношения с Россией и ситуацию в Украине. Во вторник президент США заявил, что он бы поддерживает возвращение России в эту групп.