Партия «ЕС» предложит кандидатуру на должность спикера

Партия «Европейская солидарность» планирует предложить кандидата на должность председателя Верховной рады. Об этом сообщил глава партии Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

В ходе сегодняшнего заседания фракции «ЕС» определится с кандидатурой.

«Что касается событий, которые происходят на первой подготовительной подгруппе. Продолжаются постоянные консультации и обсуждение кандидатур. Что касается фракции „ЕС“, то сегодня мы еще раз подтвердили, что будем выдвигать кандидатуру на должность спикера. Сегодня состоится заседание фракции. После того, уже с определенной кандидатурой, мы ее представим письменно на руководство подготовительной группы», — заявил Герасимов.

Кроме того, глава партии отметил, что «ЕС» выдвинула Ахтема Чийгоза на должность председателя комитета ВР по правам человека.

«Сегодня мы под стенограмму и в присутствии всех коллег предложили на руководство комитета по правам человека, деоккупации Луганской и Донецкой областей, АРК Крым и города Севастополь, а также нацменьшинств кандидатуру Ахтема Чийгоза. Это мы предложили, чтобы коллеги могли изучить ситуацию», — добавил Герасимов.