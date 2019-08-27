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Политзаключенные и военнопленные получили от государства по 100 тыс. грн, - МинТОТ

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Политзаключенные и военнопленные получили от государства по 100 тыс. грн, - МинТОТ

С конца 2017 года года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины выплатило политзаключенным и военнопленным по 100 тыс. грн. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виктория Воронина во время презентации результатов деятельности МинВОТ во вторник.

«С конца 2017 года году мы впервые выплатили 72 лицам, которые были освобождены из плена с территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, по 100 тыс. грн», — сказала Воронина.

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По ее словам, выплаты в размере 100 тыс. грн получили 105 семей политзаключенных, которые незаконно содержатся Россией на территории РФ или в Крыму. Деньги были выделены, чтобы семьи могли посещать своих родных и оплатить им правовую помощь.

«Также 24 семьям пленных моряков, буквально через 2-3 недели после их захвата, было предоставлено денежную поддержку в размере 100 тыс. грн для каждой семьи», — сказала Воронина.

По ее словам в 2019 году МинВОТ начало выплаты стипендий имени Левка Лукьяненко. Стипендия выплачивается ежемесячно, ее приюлизхний размер 6-7 тыс грн.

пленные, политзаключенные, МинВОТ
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Вторник, 27 августа 2019
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