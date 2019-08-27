Политзаключенные и военнопленные получили от государства по 100 тыс. грн, - МинТОТ

С конца 2017 года года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины выплатило политзаключенным и военнопленным по 100 тыс. грн. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виктория Воронина во время презентации результатов деятельности МинВОТ во вторник.
«С конца 2017 года году мы впервые выплатили 72 лицам, которые были освобождены из плена с территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, по 100 тыс. грн», — сказала Воронина.
По ее словам, выплаты в размере 100 тыс. грн получили 105 семей политзаключенных, которые незаконно содержатся Россией на территории РФ или в Крыму. Деньги были выделены, чтобы семьи могли посещать своих родных и оплатить им правовую помощь.
«Также 24 семьям пленных моряков, буквально через 2-3 недели после их захвата, было предоставлено денежную поддержку в размере 100 тыс. грн для каждой семьи», — сказала Воронина.
По ее словам в 2019 году МинВОТ начало выплаты стипендий имени Левка Лукьяненко. Стипендия выплачивается ежемесячно, ее приюлизхний размер 6-7 тыс грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016