Министр здравоохранения Скалецкая задекларировала 2 квартиры, дачный домик в Киеве и 409 тыс. доходов

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая задекларировала 2 квартиры и дачный домик в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.
В частности, Скалецкая задекларировала 2 квартиры в Киеве площадями 71,6 кв. м и 50,5 кв. м, дачный домик площадью 69,6 кв. м и земельный участок площадью в 565 кв. м.
Ее дочь Ярина Черненко владеет квартирой в Киевской области площадью в 60 кв. м.
Министр также задекларировала автомобиль Mitsubishi Grandis 2009 года выпуска.
Зарплата Скалецкой в Киево-Могилянской академии за 2018 год составила 269,267 тыс. гривен, гонорары - 23,785 тыс. гривен, доход от предпринимательской деятельности - 106,355 тыс. гривен, алименты 10,78 тыс. гривен.
Кроме того, Скалецкая задекларировала наличные средства в размере 30 тыс. долларов.
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