Зеленский назначил активистку Майдана заместителем главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем руководителя Офиса президента.

Как сообщается на сайте президента, соответствующий указ он подписал в среду.

Анна Коваленко — активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики Анна Коваленко.

Избрана народным депутатом Украины по списку партии «Слуга народа» под № 30.