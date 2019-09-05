Крупнейший мировой агротрейдер открывает ж/д бизнес в Украине

Один из крупнейших в мире агротрейдеров, компания Louis Dreyfus купит в Украине до тысячи вагонов-зерновозов за предоставляемые ЕБРР в кредит 35 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на представительство Европейского банка реконструкции и развития в Украине сообщает ЦТС.

Как отметили в международной финансовой организации, наша страна становится все более значимым рынком поставок зерна в мировом масштабе, а новый совместный проект ЕБРР и Louis Dreyfus должен усилить этот тренд.

«Средства будут использованы на закупку до 1 тыс. железнодорожных вагонов-зерновозов, что значительно облегчит логистическую деятельность компании в сфере обработки зерна», — говорится в сообщении.

Также компания сможет диверсифицировать имеющиеся у нее средства перевозки зерна из сельскохозяйственных районов Украины в ее порты.

Кроме того, новые железнодорожные вагоны уменьшат объем зерна, перевозимый грузовым автотранспортом, и благодаря этому помогут сократить годовой объем выбросов CO2 на 8510 тонн, отметили в ЕБРР.

Напомним, что с 2012 года Louis Dreyfus и ООО «Бруклин-Киев» совместно реализуют проект строительства нового зерноперегрузочного комплекса в Одесском морском порту годовой мощностью 4,5 млн тонн. Общая стоимость проекта — 100 млн долл.

В сентябре 2018 года Louis Dreyfus и ООО «Бруклин-Киев» начали совместную эксплуатацию первой партии новых вагонов-зерновозов.

Louis Dreyfus Company (штаб-квартира — Амстердам, Нидерланды) специализируется на торговле сельскохозяйственной продукцией, удобрениями. Контролирует около 10% мирового объема торговли сырьевыми товарами. Входит в четверку крупнейших агротрейдеров мира — так называемую ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus). Компания в 2018 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2017 годом на 12% — до 355 млн долларов.