Суд освободил Цемаха, которого могут выдать России

Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха.

«Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру Борисовичу меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить из-под стражи в зале суда», — цитирует судью радио «Свобода».

Суд возложил на Цемаха сроком на 60 суток в пределах срока досудебного расследования следующие обязательства: прибывать на вызовы к следователю, в суд и к прокурорк, а не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства и работы.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как предполагают, Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена заключенными с Украиной.

Цемах — один из важных свидетелей по делу сбитого MH17.