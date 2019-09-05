Суд освободил Цемаха, которого могут выдать России

Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха.
«Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру Борисовичу меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить из-под стражи в зале суда», — цитирует судью радио «Свобода».
Суд возложил на Цемаха сроком на 60 суток в пределах срока досудебного расследования следующие обязательства: прибывать на вызовы к следователю, в суд и к прокурорк, а не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства и работы.
Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Как предполагают, Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена заключенными с Украиной.
Цемах — один из важных свидетелей по делу сбитого MH17.
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