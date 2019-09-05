В России заявили о включении Цемаха в списки на обмен

Свидетеля по делу о катастрофе MH17 Владимира Цемаха включили в списки на обмен пленными с украинской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Как сообщает российский Интерфакс, отпущенный на свободу Цемах включен в списки на обмен.
Отметим, Киевский апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Тем не менее украинская прокуратура не сняла с него обвинения в участии в деятельности террористической организации, совершении теракта, в результате которого погибли украинские военные. По словам прокуроров, подозрения обоснованы и подтверждены доказательствами.
Информация о возможном включении Цемаха в списки на обмен появилась в конце августа. В частности, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Киев согласился выдать его России в обмен на освобождение политзаключенных.
Владимира Цемаха задержали в оккупированном Снежном Донецкой области еще в июне, после чего его переправили через линию соприкосновения на подконтрольную территорию. По данным следствия, Цемах летом 2014 года был командиром средств противовоздушной обороны (ПВО) самопровозглашенной «Донецкой народной республики».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016