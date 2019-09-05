В России заявили о включении Цемаха в списки на обмен

Свидетеля по делу о катастрофе MH17 Владимира Цемаха включили в списки на обмен пленными с украинской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщает российский Интерфакс, отпущенный на свободу Цемах включен в списки на обмен.

Отметим, Киевский апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Тем не менее украинская прокуратура не сняла с него обвинения в участии в деятельности террористической организации, совершении теракта, в результате которого погибли украинские военные. По словам прокуроров, подозрения обоснованы и подтверждены доказательствами.

Информация о возможном включении Цемаха в списки на обмен появилась в конце августа. В частности, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Киев согласился выдать его России в обмен на освобождение политзаключенных.

Владимира Цемаха задержали в оккупированном Снежном Донецкой области еще в июне, после чего его переправили через линию соприкосновения на подконтрольную территорию. По данным следствия, Цемах летом 2014 года был командиром средств противовоздушной обороны (ПВО) самопровозглашенной «Донецкой народной республики».