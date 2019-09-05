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В России заявили о включении Цемаха в списки на обмен

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В России заявили о включении Цемаха в списки на обмен

Свидетеля по делу о катастрофе MH17 Владимира Цемаха включили в списки на обмен пленными с украинской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщает российский Интерфакс, отпущенный на свободу Цемах включен в списки на обмен.

Отметим, Киевский апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Тем не менее украинская прокуратура не сняла с него обвинения в участии в деятельности террористической организации, совершении теракта, в результате которого погибли украинские военные. По словам прокуроров, подозрения обоснованы и подтверждены доказательствами.

Информация о возможном включении Цемаха в списки на обмен появилась в конце августа. В частности, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Киев согласился выдать его России в обмен на освобождение политзаключенных.

Владимира Цемаха задержали в оккупированном Снежном Донецкой области еще в июне, после чего его переправили через линию соприкосновения на подконтрольную территорию. По данным следствия, Цемах летом 2014 года был командиром средств противовоздушной обороны (ПВО) самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

обмен пленными, Владимир Цемах
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Четверг, 5 сентября 2019
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