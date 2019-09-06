Депутату Киевсовета объявили подозрение из-за подделанного диплома об образовании

Прокуратура Киевской области подозревает депутата Киевского городского совета в использовании поддельного диплома об образовании.

«Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УКУ», — отмечают в ведомстве.

Установлено, что указанный депутат Киевсовета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из высших учебных заведений.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Фамилии депутата прокуратура не сообщает.

Напомним, 11 мая 2017 года журналисты программы «Схемы» опубликовали расследование о том, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

31 августа 2017 года стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко уволил Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов.

28 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева освободил экс-заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Бондаренко от уголовной ответственности за использование поддельного диплома об образовании.

Сейчас Владимир Бондаренко работает в КГГА на должности советника столичного мэра.