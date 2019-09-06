Депутату Киевсовета объявили подозрение из-за подделанного диплома об образовании

Прокуратура Киевской области подозревает депутата Киевского городского совета в использовании поддельного диплома об образовании.
«Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УКУ», — отмечают в ведомстве.
Установлено, что указанный депутат Киевсовета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из высших учебных заведений.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Фамилии депутата прокуратура не сообщает.
Напомним, 11 мая 2017 года журналисты программы «Схемы» опубликовали расследование о том, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
31 августа 2017 года стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко уволил Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов.
28 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева освободил экс-заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Бондаренко от уголовной ответственности за использование поддельного диплома об образовании.
Сейчас Владимир Бондаренко работает в КГГА на должности советника столичного мэра.
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