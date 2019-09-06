Беларусь не перекрыла границу с Украиной, несмотря на заявление Лукашенко

Украинско-белорусская граница работает в штатном режиме, никаких дополнительных проверок нет.
Об этом сказал Укринформу представитель ГПСУ Андрей Демченко, отвечая на вопросы относительно слухов о «наглухо закрытой границе».
«Пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме. Отмечу, что украинские пограничники не фиксируют скопление очередей граждан и транспорта на выезд из Украины в направлении Беларуси, которые были бы связаны с пристальной работой белорусских пограничников, исходя из заявлений белорусской стороны. Мы также не фиксируем увеличение отказов граждан в пересечении границы пограничниками Беларуси», — отметил Демченко.
Как сообщалось,президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден «наглухо» закрыть границу с Украиной из-за огромного «потока оружия». Об этом он заявил в Минске на международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом 3 августа.
В свою очередь ГПСУ заявила, что на украинско-белорусской границе пограничники не фиксируют увеличение количества попыток незаконного перемещения оружия. Всего с начала 2019 года на границе с Республикой Беларусь пограничники выявили почти 40 единиц оружия, более чем на 40% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти именно в Украину.
В ГПСУ добавили, что среди обнаруженного только 1 единица огнестрельного оружия, остальные — охотничье, газовое, пневматическое, холодное и электрошоковое оружие.
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