Зеленский утвердил новый состав СНБО

Президент Владимир Зеленский утвердил изменения в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Глава государства официально ввел в состав СНБО премьер-министра Алексея Гончарука, министра обороны Андрея Загороднюка и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (по согласию).

Зеленский также утвердил в составе СНБО главу Службы безопасности Ивана Баканова, министра иностранных дел Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Вместе с тем президент вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины бывшего главу СБУ Василия Грицака, экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко, экс-министра обороны Степана Полторака.