В Bellingcat считают, что Украина может без проблем обменять Цемаха

Ультиматум РФ по выдаче Владимира Цемаха, фигуранта дела о крушении «Боинга» Малазийских линий, рейс MH17, в небе над Донбассом в 2014 году, будет «весомым доказательством» причастности российской стороны к крушению лайнера, считает расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В своем интервью изданию «Настоящее время», опубликованном в пятницу, он высказал мнение, что Украина и международная следственная группа (JIT) в Нидерландах могли согласиться отпустить Цемаха из-за того, что у официального расследования достаточно доказательств причастности РФ к крушению «Боинга».

«С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится. Международная следственная группа накопила столько много объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит. То, чего все лишаются, — более высокая легитимность, оптическая объективность судебного процесса. (Сейчас на суде — НВ) нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий. Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор», — сказал он.

При этом расследователь считает, что решение суда по Цемаху было принято в рамках подготовки к обмену, и уверен, что Украине необходимо поделиться с международным следствием по крушению «Боинга» деталями переговоров по обмену.

«Это было неожиданно до вчерашнего вечера, когда узнали, что его дело (Цемаха — ИФ) будет рассматриваться в суде. Тогда появились версии, что, скорее всего, это подготовка к обмену 33 или 34 военнопленных с обеих сторон. Еще неделю назад мы знали, что из Москвы пришел ультиматум — если не будет включен в списки господин Цемах, то никто из 33 осужденных не будет освобожден», — сказал Грозев.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что JIT хотела бы, чтобы Цемах оставался в Украине, «чтобы мы могли с ним поговорить». В то же время, комментируя решение суда, она отметила, что это решение Украины, решение украинского суда. «Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить», — отметила пресс-секретарь.

Киевский апелляционный суд в четверг отменил меру пресечения в виде содержания под стражей находящемуся под арестом в Киеве боевику «ДНР» Владимиру Цемаху, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении «Боинга» рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, владеющим важной информацией по делу.

Вместе с тем, суд применил к Цемаху мера пресечения в виде личного обязательства и освободил его из-под стражи в зале суда.

3 сентября Главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17. «В этом письме Вестербеке пишет, что „на основании недавно появившейся информации“ голландская прокуратура рассматривает Цемаха как „подозреваемого“. Вестербеке пишет, что пока не может поделиться информацией, которая лежит в основе этого статуса, с его украинскими коллегами», — , говорится в статье на сайте ежедневной общенациональной нидерландской газеты «NRC Handelsblad.

Авиалайнер «Боинг» авиакомпании «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года JIT обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности этого «Бука». По данным JIT, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Согласно опубликованной JIT информации, эти четверо будут объявлены в международный розыск и привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов. Возглавляющий JIT прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) сообщил журналистам, что процесс в отношении них начнется 9 марта 2020 года в суде Гааги. «Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их за поражение МН17», — подчеркнул Вестербеке.