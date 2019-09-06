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Партии, прошедшие в Раду, получат 500 млн из бюджета

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Партии, прошедшие в Раду, получат 500 млн из бюджета

Пять политических партий, набравших достаточно голосов для прохождения в парламент на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019, получат из госбюджета возмещение своих расходов на сумму 467 млн 327,7 тыс. грн

«... утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731110 „Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины“ в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 467 млн 327,7 тыс . грн.», — сообщает пресс-служба ЦИК.

Согласно закону «О политических партиях в Украине» политсилам возмещаются их расходы на ведение предвыборной агитации. Главным распорядителем этих средств является ЦИК.

Как сообщает Гражданская сеть «ОПОРА», Слуга Народа получит 114 млн 640,3 тыс. грн., Голос — 105 млн 669,6 тыс. грн., Европейская Солидарность — 99 млн 494,2 тыс. грн., Батькивщина — 87 млн 214 3 тыс. грн., Оппозиционная Платформа За Жизнь — 60 млн 309,4 тыс. грн.

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Также ЦИК утвердила собственный план по объему расходов на проведение выборов народных депутатов на 2020 год в сумме 95 млн 522 тыс. грн. Эти средства будут использованы в случае переизбрания депутатов в одномандатных округах.

ЦИК, досрочные выборы
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Пятница, 6 сентября 2019
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