Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России

Нидерланды смогли допросить бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.
Об этом написал глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме парламенту, которое цитируют местные СМИ, сообщает «Европейская правда».
По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
Издание De Telegraaph сообщает, что Блок написал депутатам, что в правительстве жалеют, что Цемах был выдан России. В правительстве опасаются, что теперь его невозможно будет привлечь к ответственности.
«Правительство напрасно пыталось дойти до самого высокого уровня руководства, пытаясь убедить Украину, что Цемах не должен быть частью большого обмена заключенными», — цитирует издание письмо Блока.
Напомним, что 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.
В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.
Цемах руководил так называемой «противовоздушной обороной» в районе, где сбили самолет «Малайзийских авиалиний».
Нидерланды, которые также расследуют дело МН-17, попросили Киев не отдавать боевика. Кроме того, нидерландские следователи заявили, что хотят допросить Цемаха, пока он в Украине и доступен для них.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016