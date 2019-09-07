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Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России

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Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России

Нидерланды смогли допросить бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Об этом написал глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме парламенту, которое цитируют местные СМИ, сообщает «Европейская правда».

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Издание De Telegraaph сообщает, что Блок написал депутатам, что в правительстве жалеют, что Цемах был выдан России. В правительстве опасаются, что теперь его невозможно будет привлечь к ответственности.

«Правительство напрасно пыталось дойти до самого высокого уровня руководства, пытаясь убедить Украину, что Цемах не должен быть частью большого обмена заключенными», — цитирует издание письмо Блока.

Напомним, что 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

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В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

Цемах руководил так называемой «противовоздушной обороной» в районе, где сбили самолет «Малайзийских авиалиний».

Нидерланды, которые также расследуют дело МН-17, попросили Киев не отдавать боевика. Кроме того, нидерландские следователи заявили, что хотят допросить Цемаха, пока он в Украине и доступен для них.

MH-17, Владимир Цемах
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